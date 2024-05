Estemporanea di pittura “La donna: l'arte dell'amore”, le Acli premiano i giovani artisti

Domenica nell'oratorio San Filippo Neri si è tenuta l’estemporanea di pittura delle Acli Catania. Celebrare la donna in ogni sua forma, contro ogni violenza fisica e psicologica, contro ogni discriminazione e ogni forma di sopruso del genere femminile, questo l’obiettivo dell’estemporanea che ha visto il coinvolgimento di numerosi artisti, di varie età e competenze che, durante la giornata, hanno riportato su tela il proprio concetto di Amore universale verso la donna.

A vincere la terza edizione il giovane Salvatore Pulvirenti con un quadro che raffigura il corpo di una donna, avvolto nell’oscurità, senza volto; secondo posto per Carmen Massimino e terzo posto per Riccardo Musumeci. Premio della critica Acli per Marilena Randazzo e premio del coordinamento donne Acli per Gabriella Florio.

“Ho voluto rappresentare una donna anonima, senza volto che rappresenta tutte le donne del mondo – il commento del vincitore Salvatore Pulvirenti– perché secondo me l’arte deve avere un valore universale. Questo quadro lo dedico a mia zia: la violenza che ho voluto rappresentare nel quadro è una violenza fisica dovuta a una malattia. La sofferenza non è solo nelle violenze da parte di un uomo, ma è anche quella associata a una violenza nel senso più ampio del termine, universale appunto”.