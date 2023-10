Etna 1971, la presentazione del volume edito dall'Ingv

Si è svolta nei giorni scorsi, nella sede del Parco dell'Etna a Nicolosi, la presentazione del volume "Etna 1971 tra storia e vulcanologia" a cura di Stefano Branca, Direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV-OE), e Daniele Musumeci (Università di Catania), pubblicato dalle Edizioni Ingv.

L'evento, moderato dai due autori e da Salvatore Caffo, Dirigente dell'Ente Parco dell'Etna, ha riscosso un grande successo da parte del pubblico che ha gremito gli spazi dell'ex Monastero dei Benedettini di San Nicolò la Rena, evidenziando il notevole interesse per le attività divulgative organizzate dall'Osservatorio Etneo dell'INGV e tracciando la strada per ulteriori manifestazioni che l'Ingv organizzerà sul territorio etneo per la promozione e la diffusione del volume.

Durante l'incontro dello scorso fine settimana gli autori dei saggi raccolti nel libro, realizzato in collaborazione con l'Università di Catania e il Parco dell'Etna, hanno presentato al pubblico i loro contributi: dalla storia della vulcanologia etnea tra il XIX e il XX secolo trattata da Luigi Ingaliso (Università di Catania) e Daniele Musumeci, al quadro storico-vulcanologico dell'eruzione del 1971 offerto dal Direttore Branca, passando per gli aspetti storico-sismologici e le relative considerazioni nel passaggio dalla sismologia storica al monitoraggio strumentale secondo Raffaele Azzaro (Ingv) e la nascita della vulcanospeleologia sull'Etna raccontata da Giuseppe Puglisi.