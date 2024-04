“Etna - Pagine in viaggio”, il nuovo libro tascabile di Rosario Battiato con disegni di Fabrizio Foti

"Etna - Pagine in viaggio" è un ibrido tra guida e rivista - ospita storie, numeri, racconti, visioni, disegni, percorsi reali e immaginari - con la forma di una mattonella lavica e una copertina venata dal fuoco del vulcano. Il volume, edito da Cirnauti, marchio di LetteraVentidue Edizioni, è scritto da Rosario Battiato con i disegni di Fabrizio Foti. Dal 17 aprile è disponibilenelle librerie fisiche e negli store online: è un volume tascabile da leggere, collezionare e soprattutto da sfogliare come un breviario per lasciarsi tentare dagli innumerevoli volti del vulcano più animato d’Europa.

Una guida atipica dedicata al vulcano più alto d'Europa

Una guida atipica rivolta a locali e turisti perché abbina il rigore dell’informazione con schede, dati, mappe e grafiche alle traiettorie immaginifiche per scoprire e riscoprire un’Etna lontana dai consueti percorsi turistici, tra il vissuto dei locali e i racconti popolari che lasciano emergere l’antichità di un vulcano abitato da satanassi, mostri, creature, alieni e yeti. Per un’Etna sulfurea e immaginifica, l’autore ne racconta anche un’altra straordinariamente reale e concreta che si articola lungo i sentieri e l’esplorazione delle grotte, nonché nell’incredibile paesaggio etneo. Da queste parti fanno capolino le avvincenti storie delle avventure imprenditoriali che hanno visto il vulcano tramutarsi in un calice di vino o diventare la terra del gelo per la produzione della granita, senza dimenticare la vocazione di essere una terra d’elezione per le avventure editoriali. E tra una granita e un risotto ai funghi, "Etna" raccoglie tracce di montagna lasciate dai grandi autori che l’hanno attraversata anche solo metaforicamente - Marinetti, Le Guin, Corti, Sciascia, Battiato, Dalla - o citata tramite uno dei suoi animali più rappresentativi, come il cirneco descritto da Curzio Malaparte. "Pagine in Viaggio", collana ideata e diretta da Francesco Trovato e Martina Distefano, è giunta, con "Etna", alla sua terza uscita dopo il successo di "Ortigia" e la recente uscita di "Palermo".

Chi sono gli autori

Rosario Battiato è un giornalista e studioso del fantastico popolare. Ha curato Racconti di spettri italiani per Il Saggiatore e ha scritto, tra gli altri, Creature fantastiche di Sicilia per Il Palindromo. Suoi racconti e articoli sono apparsi su riviste e volumi. Vive a Catania e divide la quotidianità con tre strani esseri: sua moglie Agnese e le figlie Amelia e Leda.

Fabrizio Foti è un architetto e docente della SDS di Architettura in Siracusa, Università degli Studi di Catania. Vive in Sicilia, dove esercita la pratica quotidiana della ricerca attraverso il disegno e la pittura. Già illustratore, in questa stessa collana, di Ortigia e Palermo. Sempre con Cirnauti ha pubblicato Tratti di Mediterraneo, un albo illustrato con alcune tra le specie ittiche che proliferano nei mari d’Italia. I pesci del Mediterraneo sono per lui, da sempre, un alimento per il corpo e per lo spirito.