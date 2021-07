Etna, si placa attività eruttiva: nessun nuovo trabocco dal sud-est

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle 21.18 di ieri 28 luglio, non si osserva ulteriore attività eruttiva al Cratere di Sud-Est. L'andamento temporale dell'ampiezza media del tremore, che dalla mattina di giorno 28 è caratterizzato da ampie fluttuazioni, attualmente si mantiene nella fascia dei valori medi. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è ubicata in corrispondenza del cratere di Sud-Est ad una elevazione di circa 2900 m sul livello del mare. Il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è medio-basso con sorgenti prevalentemente localizzate nell'area del cratere Bocca Nuova. I segnali di deformazioni dalle reti permanenti GNSS e clinometrica non mostrano variazioni significative.