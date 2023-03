Fabrizio Corona senza freni: "Tra Fedez e Luis Sal una relazione, Chiara Ferragni dà l'ultimatum"

Fabrizio Corona di nuovo all'attacco contro Fedez e Chiara Ferragni. Dopo le indiscrezioni secondo le quali l'imprenditrice digitale era pronta a chiedere il divorzio al marito, che in quel momento non stava attraversando un momento particolarmente tranquillo (lui stesso sui social ha parlato delle difficoltà che negli ultimi mesi aveva incontrato a causa dell'assunzione, e poi repentina interruzione, di uno psicofarmaco molto forte), sul suo canale Telegram ha rivelato che Ferragni avrebbe lanciato un ultimatum al marito.

La scelta, secondo la forte indiscrezione che l'ex paparazzo ha pubblicato, sarebbe tra lei e Luis Sal, amico e collega del rapper, molto noto anche per la sua partecipazione a Muschio Selvaggio.

"Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti ad un bivio: o lei o Luis Sal - si legge -. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due". Una rivelazione pesante che non trova riscontro e come lo stesso Fedez ha chiarito solo poche settimane fa lui non è gay: "Io non sono omosessuale e se lo fossi lo direi", aveva detto in una storia Instagram rispondendo alla giornalista di Fuori dal Coro che avrebbe chiesto informazioni agli amici d'infanzia del rapper.

Che tra Luis Sal e Federico ci sia una grande amicizia è noto a tutti, i due spesso sono stati in vacanza insieme (indimenticabile il costume stile Borat con il quali si sono fatti fotografare) o il video di Vittoria innamorata di Luis. Chissà se il rapper o la moglie risponderanno a questi nuovi gossip.

Fonte: Today.it