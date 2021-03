Fabrizio Corona torna in carcere: dopo la decisione dei giudici si ferisce in "diretta Instagram"

Fabrizio Corona documenta il suo arresto in diretta “instagram”: ancora una volta l'ex agente fotografico catanese torna protagonista con un gesto eclatante in segno di protesta contro la decisione del giudice di sorveglianza. I Tribunale infatti ha deciso di sospendere il differimento pena che gli era stato concesso a dicembre 2019 per consentirgli di potersi curare dalla patologia legata alla dipendenza da cocaina che lo affligge.

Stamattina, pochi minuti dopo la decisione del tribunale, Corona è apparso in alcune stories Instagram con il volto insanguinato, con ogni probabilità dopo essersi ferito da solo. "Questo è solo l'inizio, sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie", ha detto rivolgendosi ai giudici. "Chiedo che venga il presidente del tribunale di sorveglianza. Avete creato un mostro - ha continuato Corona sempre su Instagram mostrando le ferite - questo è solo l'inizio". È stato il suo legale Ivano Chiesa a dichiarare che l’ex agente fotografico si sarebbe ferito ai polsi non appena gli è stata comunicata la decisione del giudice. Dopo il pronunciamento della sentenza, Corona è stato raggiunto a casa dalla polizia per essere accompagnato in carcere, pssere portato nel carcere di Bollate. Sul suo profilo social ci sono i video in cui abbraccia la mamma, in lacrime, mentre gli agenti aspettano. Fabrizio Corona deve scontare una pena residua che avrà fine a settembre del 2024.