Fata e Dolgam, insieme per una Pasqua Solidale dolce e colorata

Per una Pasqua Solidale ancora più dolce e colorata quest'anno Fata, unica concessionaria ufficiale Audi di Catania e Messina, e Dolgam, nota azienda siciliana del settore dolciario con sede a Nunziata di Mascali, hanno scelto di donare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto oncologico del Policlinico di Catania. La Fata in stretta sinergia solidale con i suoi dipendenti di Catania e Messina, e la Dolgam, si sono impegnate sostenendo Lad Onlus. Lad Onlus, fondata nel 2010 con lo scopo di rendere diagnosi e percorso meno traumatico per i bambini affetti da malattie oncologiche e per i genitori, realizza laboratori, iniziative e progetti per migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti e impedire alla malattia di ostacolare il loro processo naturale di crescita. Lad Onlus il 20 novembre 2019, grazie al sostegno di molte realtà, apre WonderLAD, la casa creata per i bambini affetti da gravi malattie che li accoglie in uno spazio ospitale e attrezzato. Un luogo in cui condividere giochi e attività proprie di una vita normale, pur nella malattia. Qui le famiglie hanno a disposizione supporto psicologico, attività, laboratori, spazi dedicati e alloggi durante le cure. Fata, si è impegnata in questo progetto di solidarietà rendendo possibile la realizzazione di un’area estrerna alla WonderLad dedicata allo svolgimento delle attività dei bambini. Dolgam, grazie all’iniziativa volta al “social responsability” ha reso più dolce e colorata la Santa Pasqua donando le deliziose uova pasquali Dolgam, uniche per gusto, dolcezza e qualità. Le iniziative di beneficienza e solidarietà non si fermano neanche in tempi di Covid. Grazie, infatti, alla collaborazione tra Fata e Dolgam è stato possibile donare un sorriso ai bambini presenti in comunità, segno tangibile di vicinanza delle nostre realtà aziendali che hanno a cuore i progetti socialmente responsabili.