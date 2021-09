Federconsumatori, sportelli Covid: il 4 ottobre Open Day online

Si avvia a conclusione il progetto Sportelli di Tutela e Assistenza al Consumatore ai tempi del Covid (STACC), realizzato da Federconsumatori Sicilia, ACU, Adiconsum Sicilia, Aiace, Lega Consumatore Sicilia e UGC Sicilia con i fondi Ministero dello Sviluppo Economico erogati dalla Regione Siciliana: lunedì 4 ottobre si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom, l'Open Day tramite cui le sei associazioni di tutela dei consumatori incontreranno virtualmente i cittadini consumatori che vorranno partecipare all'evento.



All'Open Day parteciperanno, oltre ai presidenti delle sei associazioni, anche rappresentanti del Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti e della Segreteria Generale della Regione Siciliana. Aprirà l'incontro il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa. Sono previste 5 sessioni informative, su altrettanti temi:

Sovraindebitamento e problematiche bancarie e finanziarie

Reclami e rateizzazione delle bollette

Gestione pratiche di Conciliazioni

Cancellazione voli e annullamento vacanze/soggiorni

La tutela del Consumatore nell’utilizzo dell’E-commerce



L'Open Day inizierà alle ore 14:00 del 4 ottobre, per concludersi alle 18:30. Ogni sessione durerà circa 30 minuti e gli utenti potranno porre le loro domande agli esperti tramite la chat di Zoom, o via email all'indirizzo info@federconsumatorisicilia.it. Allo stesso indirizzo è necessario inviare una email se si vuole partecipare all'Open Day: si riceverà il link privato per connettersi alla videoconferenza, all'inizio o durante un intervento specifico (in allegato il programma dettagliato con i relatori).

Il progetto STACC ha visto l'attivazione di 15 sportelli territoriali di assistenza ai cittadini, in tutte le province della Sicilia, grazie ai quali sono state fornite informazioni importanti per affrontare le conseguenze del Covid sfruttando le ultime tecnologie. Tra i temi sui quali gli operatori degli sportelli hanno fornito informazioni ci sono lo SPID, l'accesso ai Bonus statali previsti dai decreti emergenziali, l'assistenza in caso di cancellazione voli, vacanze e soggiorni, il sovraindebitamento delle famiglie e molto altro.



Le modalità dell'Open Day del 4 ottobre ricalcheranno quelle testate con successo da Federconsumatori in occasione di un altro Open Day online, quello del progetto sugli Sportelli dell'Energia concluso a giugno di quest'anno con ottimi risultati, nonostante le difficoltà del Covid.