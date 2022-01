Festa di Sant'Agata, le proposte del comitato Cerei

"In occasione dei prossimi festeggiamenti agatini, vista la grave situazione pandemica che ci affligge unitamente alla totale mancanza di proposte da parte degli enti preposti, per trovare una possibile soluzione onde consentire la celebrazione della nostra Patrona Agata, si sono riuniti i dirigenti delle diverse associazioni dei cerei votivi". Con una nota il comitato cerei ha comunicato le proposte emerse durante il confronto tra i resposnabili delle associazioni che fanno riferimento alle candelore agatine. A prendere parte all'incontro sono stati: Vincenzo Valenti, Orazio Cannavò e Piero Lipera (Cereo Ortofrutticoli); Fabrizio Lanzafame e Salvatore Russo (Cereo Villaggio Sant’Agata); Alessandro Buda (Cereo Pastai), Fabio Arena (Cereo Mastri Artigiani); Agostino Zanti ed Emanule Calì (Cereo Devoti di Sant’Agata); Giampiero Napoli (Cereo Pescivendoli); Santo e Salvo Romano (Cereo Pizzicagnoli)".

A seguito del confronto sono elaborate due precise proposte: 1) Predisporre un palco innanzi al sagrato della Cattedrale, per consentire l’esposizione del busto reliquiario, nella sola giornata del 5 febbraio, così da permettere ai fedeli di dare un saluto o esprimere un voto all’amata Agata; 2) Nonché esporre, nella medesima giornata del 5 febbraio, le 14 candelore avanti i sagrati delle rispettive chiese di appartenenza, presso cui sono già custodite durante l’anno. Inoltre così come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti del Comitato dei festeggiamenti agatini, segnatamente in seno alla sezione “Regolamento dei rapporti con le associazioni legate alla Festa di Sant'Agata", si chiede al neo presidente, Mariella Gennarino, di convocare il previsto “Tavolo di confronto”, al fine di discutere collegialmente e democraticamente, assieme alla presenza di tutti gli enti coinvolti dai festeggiamenti (istituzioni pubbliche, religiose e associazioni agatine), sulla possibilità di poter organizzare, al meglio e in formato ridotto, la festa che sta per arrivare. Infine, si annuncia la promozione di una petizione popolare a sostegno delle proposte sopra avanzate.