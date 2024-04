Conclusa la prima edizione del festival letterario "Parola per Parola"

Si è conclusa con successo la prima edizione del Festival Letterario "Parola per Parola", un evento che ha incantato il pubblico presente e ha contribuito a rafforzare il legame tra la comunità e la cultura. Durante i quattro giorni di festival, gli appuntamenti si sono svolti nei luoghi cuore della cultura belpassese: il Teatro Nino Martoglio, la Biblioteca Comunale, il Circolo Operaio e il suggestivo Palazzo Bufali. Queste location hanno offerto uno sfondo perfetto per la condivisione di storie, emozioni e idee, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. Diretto dalla giornalista Katya Maugeri, insieme ad Antonino Girgenti, Tony Carciotto e Gianni De Luca l’evento è stato organizzato dalla Fondazione Carri di Santa Lucia, in collaborazione con la ProLoco patrocinato dal Comune di Belpasso e dalla presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana. "La conclusione della prima edizione del Festival Letterario "Parola per Parola" ci lascia con il cuore pieno di gratitudine e gli occhi scintillanti di emozioni condivise", hanno dichiarato i membri dell'organizzazione. "Abbiamo vissuto giorni indimenticabili, in cui la magia delle parole ha tessuto legami profondi". Durante il festival, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di partecipare a un bellissimo spettacolo teatrale “Dialoghi d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale” scritto dalla Maugeri e da Antonino Girgenti il quale ha curato anche la regia. Giornate intense ricche di approfondimenti a cura di ospiti d’eccezione quali Silvana Grasso, Rosario Castelli, Giuseppe Condorelli, Antonio Iacona, Costanza DiQuattro, Patrizia D’Amico, le conversazioni intorno alla letteratura, alla poesia, all'arte e al cinema hanno arricchito il panorama culturale locale e hanno ispirato nuove prospettive. Il Festival Parola per Parola ha concluso la sua prima edizione con una cerimonia di premiazione a Palazzo Bufali, con un pubblico numeroso e commosso. Tra gli applausi e le emozioni palpabili, sono stati annunciati i vincitori dei concorsi di scrittura e pittura, che hanno saputo conquistare i cuori della giuria e del pubblico con le loro opere straordinarie. Il sindaco Carlo Caputo, l'onorevole Giuseppe Zitelli, l'assessore Massimo Condorelli, il presidente Nino Rapisarda e il presidente Luciano Signorello hanno premiato i talentuosi vincitori, confermando l'impegno delle istituzioni nel sostenere e promuovere la cultura locale. Con la loro partecipazione, le autorità, hanno sottolineato l'importanza della cultura e dell'arte nel tessuto sociale della comunità. Nella sezione narrativa, Roberto Zito ha portato a casa il primo premio con la sua opera "Chiodo della terra", mentre nella sezione poesia italiana, Grazia Caponnetto si è distinta con "Ninna nanna".

La sezione poesia dialettale ha visto trionfare Patrizia Orofino con "L’arma n’zavanata". Nella Sezione dedicata agli aspiranti scrittori e poeti della Scuola Media Nino Martoglio, il talento e la creatività hanno brillato con intensità, a vincere il primo premio Filmarì Longo con "Se ognuno fa qualcosa", Salvo Messina con "Lettera a Re Sole" al secondo posto e Francesco Pensabene con "Il Gondroluogo" al terzo posto. Anche la Sezione dedicata agli aspiranti scrittori e poeti della Scuola Superiore Francesco Redi ha dato vita a opere di grande valore e originalità, Marco Bucisca ha conquistato il primo posto con "L’anello di Eleonora" e la classe 4a C Elettronica ITIS “Galileo Ferraris” si è classificata al secondo posto con il racconto "Nulla è più colorato del bianco", terzo posto a Domenico Caudullo con “Belpasso un paese futuristico". Nel Concorso di Pittura, la vincitrice è stata Anna Maio con l’opera “Si apre il sipario: arte, parole e storia”, che ha saputo catturare l'immaginazione e la creatività della giuria. "Gli appuntamenti del festival hanno rappresentato un momento di condivisione e di crescita per tutti i partecipanti", hanno continuato gli organizzatori. "Ci auguriamo che le storie ascoltate e le parole scambiate vi accompagnino nel vostro quotidiano e che l’ispirazione trovata durante il festival vi spinga a creare nuove narrazioni". Questa prima edizione del Festival Letterario "Parola per Parola" ha tracciato un bel percorso da seguire, confermando il ruolo fondamentale della cultura nella vita della comunità. L'entusiasmo e il sostegno dimostrato dalla cittadinanza e dagli appassionati di cultura sono un segno tangibile dell'importanza di eventi come questo per il nostro territorio.