Fiorello scherza sulla gaffe di Sangiuliano: "Ha scambiato l'Etna con il Monte Bianco"

In formissima nonostante qualche acciacco fisico. Fiorello lo scorso 4 luglio è stato l'assoluto mattatore della serata di beneficenza organizzata per non far chiudere il Centro Cardiochirurgico Pediatrico di Taormina. Al teatro greco lo showman ha divertito il pubblico presente, non risparmiando la satira pungente. La prima "vittima" è stato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che, come raccontato scherzosamente da Fiorello, "una volta arrivato a Taormina ha visto l'Etna e l'ha scambiata per il Monte Bianco". Una battuta nata dalle recenti gaffes del rappresentante di governo.

Poi l'affondo sul sindaco Cateno De Luca che assisteva divertito in platea. "È il Dalai Lama dei sindaci" ha detto Fiorello, riferendosi al carattere non certo mite del leader di Sud Chiama Nord, preso in giro anche per la sua particolare attenzione al corretto smaltimento dei rifiuti.

Fonte: Messinatoday.it