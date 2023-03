Francesca Tocca è incinta? La moglie di Raimondo Todaro rompe il silenzio

Francesca Tocca incinta, sì o no? L'interrogativo è iniziato a circolare con insistenza nelle scorse ore, sollevata da alcuni dettagli notati durante la prima puntata del serale di Amici e oggetto di discussione sui social. I dubbi erano nati perché la ballerina professionista non aveva ballato nel corso della serata, limitandosi a portare sul palco il premio del guanto di sfida dei professori. Da quel momento sui social era nato il sospetto, alimentato dalle indiscrezioni che non avevano avuto conferme o smentite fino a poco fa, quando la stessa compagna di Raimondo Todaro ha smentito seccamente tutto.

"Prima ero in crisi… Ora sono incinta… Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili. Smentisco tutto ovviamente" ha scritto Francesca Totta in una storia Instagram, negando così ogni insinuazione su presunte gravidanze e su qualche maretta in corso tra lei e il padre di sua figlia Jasmine con cui, dopo la rottura di qualche anno fa, prosegue senza problemi.

Era il 2019, infatti, quando la ballerina ebbe una relazione con il ballerino di Amici Valentin Alexandru Dumitru che portò alla fine della storia con Todaro. La coppia, tuttavia, si ritrovò di nuovo qualche tempo dopo e, superata ogni incomprensione, iniziò un nuovo capitolo della loro vita insieme che tutt'ora procede serenamente.

Fonte: Today.it