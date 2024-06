La proposta dell'associazione Siciliani in Spagna: "Intitolare un luogo pubblico a Franco Battiato"

L'associazione "Siciliani in Spagna" ha presentato ufficialmente un'istanza generale al Consiglio Distrettuale Centro di Madrid, chiedendo l'intitolazione di uno spazio pubblico in onore di Franco Battiato. La proposta si basa sulla "profonda relazione che Battiato ha mantenuto con la città di Madrid e con la Spagna nel corso della sua carriera artistica - rende noto l'associazione - contribuendo in modo significativo alla cultura e all'arte della capitale spagnola. L'iniziativa ha ricevuto il sostegno dell'ambasciata d'Italia in Spagna tramite il suo massimo rappresentante, l'ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi. Allo stesso modo, numerose istituzioni italiane e spagnole hanno espresso il loro appoggio, tra cui la Camera di Commercio Italiana in Spagna, il Círculo de Bellas Artes di Madrid, il Com.It.Es. Madrid, l'Istituto Italiano di Cultura, la Scuola Italiana di Madrid e il Comitato della Società Dante Alighieri, oltre ad associazioni culturali come "Estación del Arte" e "Etcètera".

Hanno aderito anche artisti e celebrità spagnole, come José Mota, Inés Sastre, Martirio, Amancio Prada, Alberto Comesaña, Quimi Portet (El Último de la Fila), Jota (Los Planetas), Vega, Tonino Carotone e Euprepio Padula, oltre a molti altri, dimostrando il profondo affetto e la stima che Franco Battiato ha guadagnato nel panorama culturale spagnolo in tutti questi anni. "Dedicare uno spazio pubblico a Franco Battiato a Madrid sarebbe un omaggio significativo - ha dichiarato il Presidente dell'Associazione Siciliani in Spagna, Alberto Caltabiano - a un artista che ha saputo creare un legame speciale con questa città, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di molti spagnoli. Siamo onorati di contare sul sostegno di tante istituzioni e personalità di fama."