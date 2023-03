Catania ospita la Elephant Gin National Cocktail Competition

Ivan Geraci della Sartoria di Palermo e Matteo Cassan del Piscina Oasi Club di Pianiga (Venezia) vincono le prime due tappe della Elephant Gin National Cocktail Competition, la gara di bartending di Elephant Gin, il distillato nato in Germania e ispirato all'Africa, da sempre impegnato nella salvaguardia degli elefanti. Ivan Geraci ha sbaragliato la concorrenza a Catania con Ankara 2.0, un Gimlet ispirato ai colori della terra africana. Matteo, vincitore della prima tappa di Torino, ha conquistato la giuria con Il Viaggio, cocktail ‘itinerante’ i cui ingredienti raccontano diverse tappe di un percorso che unisce le riserve degli elefanti del Kenya con la Germania, patria di Elephant Gin. Matteo e Ivan vanno così ad occupare i primi due dei sei posti disponibili per la finalissima prevista a dicembre a Milano mentre la gara prosegue con l’apertura fino al 4 aprile delle iscrizioni per le tappe di Firenze e Bologna che si svolgeranno rispettivamente l’11 e il 12 aprile.