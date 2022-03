Giornata dei disturbi alimentari, Palazzo degli Elefanti si colorerà di lilla

Anche quest’anno il Comune di Catania, aderendo alla sollecitazione dell’Anci nazionale e della IV Commissione Consiliare Sanità, presieduta da Sara Pettinato, sostiene gli eventi organizzati per la XI Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sui Disturbi dell’Alimentazione, conosciuta anche come la giornata del fiocchetto di colore lilla. L’amministrazione comunale, stasera 15 marzo, illuminerà con il colore lilla il balcone centrale di Palazzo degli Elefanti, in segno di condivisione dell’iniziativa di sensibilizzazione della cittadinanza sui disturbi del comportamento alimentari.