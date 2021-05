Giornata della fibromialgia, palazzo degli Elefanti si è illuminato di viola

Il balcone principale di Palazzo degli Elefanti si è illuminato di viola in occasione della giornata mondiale della fibromialgia del 12 maggio. L'amministrazione Pogliese ha accolto la proposta dell'associazione italiana sindrome fibromialgica in segno di solidarietà e supporto nei confronti di quanti sono affetti da una patologia invalidante poco nota e ancora non riconosciuta dal sistema sanitario con un codice specifico di esenzione e cure. L'iniziativa ha trovato anche il sostegno della IV Commissione consiliare Sanità, presieduta da Sara Pettinato, che ha discusso la tematica nel corso di un incontro online volto a promuovere in particolare percorsi di conoscenza e sensibilizzazione sulla malattia, caratterizzata da dolore cronico muscolo-scheletrico e invalidante stanchezza associati a diversi altri sintomi, e sull'importanza della diagnosi precoce al fine di consentire terapie tempestive e più efficaci. Sono intervenuti Giusy Fabio, vice presidente associazione italiana sindrome fibromialgica, Antonino Papotto, ginecologo medico Aisf, che ha spiegato la patogenesi della fibromialgia e le varie opzioni terapeutiche; Alfio Cavallaro, luogotenente e governatore Kiwanis, ed Elio Garozzo, trustee Internazionale Kiwanis, che hanno illustrato gli interventi del club a supporto dell'associazione.



Nella stessa giornata della fibromialgia, piazza Duomo ha ospitato un flashmob serale, statico, con la partecipazione di donne e soci Aisf che hanno distribuito broscure informative, mazzetti di fiori e fiocchetti viola, colore simbolo della campagna nazionale. Presenti l'assessore alla Salute, Giuseppe Arcidiacono, che ha portato i saluti del sindaco Salvo Pogliese confermando l'impegno ad assegnare all'associazione una sede messa a disposizione dal Comune di Catania, i soci del Kiwanis e Sara Pettinato, promotrice dell'iniziativa, alla quale è stata consegnata una targa di ringraziamento dalla referente aisf di Catania Patrizia Fisicaro e da Tiziana Maricchiolo, psicologa. Sabato 15 maggio, alle ore 9.30, l'Aisf propone un webinar online rivolto a medici di medicina generale e specialisti reumatologi ma aperto a tutti gli interessati.