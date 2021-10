Giornata mondiale degli insegnanti, le iniziative della polizia postale

Gli operatori del compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sicilia Orientale di Catania, in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti e in concomitanza della Festa dei Nonni, hanno distribuito agli studenti delle scuole elementari il libro “Interland: avventure digitali – in viaggio col nonno alla scoperta del Web”, realizzato dalla polizia di Stato in collaborazione con Google ed altri partner, dedicato ai bambini e alle loro famiglie per aiutarli nella navigazione sul web.

Il volume, dedicato ai bambini e alle loro famiglie per aiutarli ad affrontare insieme i temi della sicurezza del web, edito da Gribaudo, è stato realizzato dalla Polizia Postale in collaborazione con Google e sarà distribuito gratuitamente anche dalla casa editrice Feltrinelli. Le Scuole che hanno ricevuto le copie cartacee del libro sono state per la città di Catania: l’Istituto Comprensivo "Livio Tempesta”, l’Istituto Comprensivo "A. Diaz – A. Manzoni", l’Istituto Comprensivo "Sauro – Giovanni XXIII" ed il Circolo Didattico “M. Rapisardi”. Per l’occasione, il Primo Dirigente della Polizia di Stato Marcello La Bella ha incontrato i bambini di una classe di IV primaria dell’Istituto Comprensivo "Livio Tempesta" di Catania. Una nonna di un bambino, in rappresentanza di tutti i nonni era presente, poiché è quanto mai necessario sviluppare anche un dialogo intergenerazionale sui temi del digitale e l'aiuto reciproco tra nonni e “nativi digitali” per sviluppare le competenze fondamentali per vivere online e in rete con consapevolezza. I bambini presenti all’evento, tutti molto attivi sulla Rete, hanno ascoltato il dirigente sui rischi on-line avanzando tante domande e curiosità. La formazione sui temi della sicurezza e dell’uso responsabile della Rete è un impegno quotidiano della Polizia di Stato e la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione è assolutamente determinante. A tal proposito, il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sicilia Orientale di Catania ha realizzato, nel corso dell’anno scolastico 2020-2021, 92 interventi formativi ed incontrato, in presenza o in videoconferenza, più di 16.000 utenti tra studenti, docenti e genitori degli Istituti Scolastici di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa.