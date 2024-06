I ragazzi di San Cristoforo disegnano le confezioni del caffè: Gammazita partner del progetto

L'associazione culturale e promozione sociale Gammazita, impegnata nella riqualificazione urbana e nella​ promozione di processi di aggregazione sociale del quartiere San Cristoforo, è partner della nuova edizione del progetto "Caffè del Birbantello". L’iniziativa sociale, nata a Napoli ed estesa oggi a tutto il territorio nazionale, ha l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi e i bambini di scuole e realtà associative del territorio in un progetto di disegno ed espressione artistica che porterà le loro creazioni sulle confezioni del Caffè Borbone il prossimo settembre.

Il progetto si inserisce tra le attività l'azienda napoletana intraprende in termini di impegno sociale. L’azienda, infatti, promuove diverse iniziative in questa direzione e in particolare Caffè del Birbantello coinvolgerà la comunità e il territorio italiano. Caffè del Birbantello coinvolgerà, oltre a Gammazita, altre quattro Onlus in diverse città italiane e ogni associazione chiamerà i bambini e i ragazzi che ne fanno parte a esprimersi attraverso un disegno sul tema degli "Eroi quotidiani", quelle persone che nella vita di tutti i giorni rappresentano un riferimento nell’immaginario dei bambini, modelli di vita positivi e autentici che possano essere d’ispirazione e di riferimento.

Saranno 25 in totale le proposte creative ispirate agli Eroi di tutti i giorni, tra cui verranno selezionati i cinque disegni per la special edition di Caffè Borbone. Le proposte saranno valutate da un team composto da rappresentanti di Caffè Borbone, della Fondazione Pesenti, ente del terzo settore che ha come missione la crescita culturale, civile e di genere delle giovani generazioni. Gli aspetti artistici degli schizzi saranno valutati da due ambasciatori di Caffè Borbone: Filippo Della Vite, talento dello sci alpino italiano che della creatività ha fatto il suo stile di sci, e Nicolò Canova, artista e illustratore che supporterà il

team di giuria nella scelta dei disegni più significativi da un punto di vista artistico.