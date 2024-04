"Un Goal per la Solidarietà", è quasi sold out al Massimino

Un’edizione dai grandi numeri, la sedicesima di "Un Goal per la Solidarietà - Una partita contro il femminicidio". Uno stadio "Angelo Massimino" ad un passo dal sold out. La grande partecipazione delle scuole del territorio. Il supporto delle istituzioni, delle autorità civili e militari. E, soprattutto, un messaggio di impegno e sensibilizzazione contro la violenza dell’uomo sulla donna e dell’aiuto a chi vive in situazione di difficoltà. È la vigilia del 24 aprile, giorno della manifestazione e di un appuntamento destinato a coinvolgere tutti da protagonisti. Il quadrangolare di calcio diventa la scusa buona per rilanciare temi di attualità e solidarietà, per l’appunto. Trofeo DomusBet.tv "conteso" dalla Nazionale Artisti Tv, dalle All Stars Sicilia, dalla Nazionale Consiglieri Regionali d’Italia e dalla Nazionale Giornalisti. Ad arbitrare, sarà l’ex giacchetta nera della Serie A: Angelo Bonfrisco.

"C’è tanta attesa e lo avverto dai messaggi e dalle telefonate di tantissime persone. Ma la riuscita dell’evento dipende da una cosa soltanto: quella di ritornare a casa migliori. Prendendo l’impegno di batterci per il rispetto e la difesa della donna e stando vicini ad un prossimo che stenta persino a sopravvivere e che è molto più vicino a noi di quanto possiamo pensare. Passiamo una giornata di festa ma ricordiamoci che abbiamo la responsabilità di veicolare messaggi che parlano alla quotidianità di tutti noi", spiega l’organizzatore e patron della manifestazione Luca Napoli. "Per il resto - conclude -, lasciatemi ringraziare tutti coloro i quali stanno contribuendo all’allestimento di una manifestazione alla quale teniamo tutti e che, dopo sedici edizioni, riesce ancora mantenere intatta la sua passione ed il suo coinvolgimento".

Calcio d’inizio fissato domani, 24 aprile, alle ore 10 in punto. E nelle ultime ore si è infoltito il cast di donne e uomini dello spettacolo che hanno voluto mancare all’appuntamento: ultimi, ma solo in ordine di tempo, l’attrice Ester Pantano e Chiara Squaglia da "Striscia la Notizia". Come già comunicato, Tribuna A, Tribuna B e Curva Sud hanno esaurito ogni posto disponibile. Ancora in vendita, invece, gli ultimi biglietti per la Curva Nord il cui botteghino resterà aperto domani mattina per consentire anche, e soprattutto, a chi arriva da fuori Catania di poter acquistare il tagliando.