Grand Tour del Settecento e dell’Ottocento a Caltagirone

“Il Comune di Caltagirone, già sede dell’assemblea dell’Iccn, la rete delle città custodi del patrimonio culturale immateriale Unesco e organismo consultivo dell’Agenzia delle Nazioni Unite, partecipa all’iniziativa Grand Tour del Settecento e dell’Ottocento, che ha il meritorio scopo di riscoprire le radici attraverso la letteratura, la pittura e la fotografia per costruire insieme un turismo sostenibile per la Sicilia e per i nostri territori, contraddistinti, come nel caso di Caltagirone, dall’essere stati dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità”. Lo afferma il sindaco Fabio Roccuzzo, che ha condiviso queste considerazioni con Mario Bolognari, sindaco di Taormina, dove lo scorso 14 aprile si è svolta un’assemblea per la creazione del Comitato per la candidatura Unesco del Grand Tour. Si tratta di un programma transnazionale che vede, oltre all'Italia, anche il coinvolgimento della Grecia, di Malta e della Tunisia. “Siamo impegnati – aggiunge il sindaco di Caltagirone – per individuare le iniziative da dedicare, in particolare, agli artigiani e alla cultura. In cantiere pure un incontro di presentazione nel salone di rappresentanza del municipio”.