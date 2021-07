Caltagirone, partono i lavori per la nuova guardia medica

Il presidio di continuità assistenziale ritorna al centro storico della città. Gli interventi, per un importo di poco superiore ai 116mila euro, riguardano i locali siti al piano terra di via ospedale 3-5, attualmente adibiti ad archivio

Al via i lavori per la realizzazione della nuova guardia medica presso i locali di Piazza Marconi, 2. Ad annunciarlo è l'Asp con una nota: "La guardia medica ritorna al centro storico - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania Maurizio Lanza -. È una notizia che la comunità attendeva da tempo e per la quale ci siamo impegnati nel corso degli incontri con i rappresentanti istituzionali locali e regionali, nonché con i sindacati. Il servizio sarà allocato in locali ampi, luminosi e confortevoli che ho personalmente verificato nel corso dei sopralluoghi effettuati con i responsabili dell’ufficio tecnico e del distretto sanitario".

Gli interventi, per un importo di poco superiore ai 116mila uro, avranno durata di 30 giorni e riguardano i locali siti al piano terra di via Ospedale 3-5, attualmente adibiti

ad archivio. "Grazie all’individuazione dei nuovi locali spiega il dr. Antonino Rapisarda, direttore sanitario dell’Asp - collochiamo più servizi sul territorio, con una diversa distribuzione e con compiti specifici, in modo da rispondere meglio, al centro della città, ai bisogni di salute e di sicurezza dei residenti, ma penso anche ai turisti che ne avranno necessità".

Gli ambienti saranno sottoposti a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzate all’adeguamento funzionale e normativo degli spazi nel rispetto dei requisiti previsti per le guardie mediche. Sarà realizzata una diversa distribuzione dei locali per ricavare: 1 sala visita, 1 sala riposo per il medico, 1 sala d’attesa, servizi igienici per utenza e medico.

Nuovi anche tutti i sistemi impiantistici e la pavimentazione. Il presidio di continuità assistenziale sarà dotato dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente: porta blindata, videosorveglianza con 2 telecamere esterne e 2 interne. Saranno sostituiti anche porte, infissi e portoni esterni.