Guasti elettrici a Ramacca, l'associazione codici: "Indennizzi doverosi"

Parliamo dei continui guasti alla rete Tim che si verificano a Ramacca (Catania), da cui si alza la voce dell’associazione Codici, che, attraverso la delegazione territoriale, chiede interventi urgenti e rimborsi alla compagnia. Guasti ripetuti: “Ancora una volta – spiega Irene Giardinoto, Responsabile di Codici Ramacca – i cittadini ramacchesi sono stati tagliati fuori dalla rete internet fissa e mobile. Oramai da diversi anni i sistematici guasti alla rete Tim sul nostro territorio si verificano con cadenza quasi settimanale, basti pensare a quelli avvenuti dal 3 al 5 agosto scorsi oppure più recentemente tra l’11 ed il 14 settembre, il 21 ed il 22 settembre.

Il disagio è notevole non solo per i cittadini, ma anche per le imprese commerciali ed ai professionisti, le cui attività rimangono paralizzate per giorni, basti pensare all’impossibilità di effettuare pagamenti con POS, fare prelievi bancomat e operazioni di sportello bancario e postale, ordinativi di merce come prodotti farmaceutici anche salvavita, adempimenti professionali e scadenze annesse”. Indennizzi doverosi: “Nonostante i ripetuti solleciti e le rassicurazioni del gestore – aggiunge Massimiliano Scalisi, Responsabile Energia e Telecomunicazioni di Codici Sicilia – ad oggi ci troviamo nella stessa situazione. È l’ennesima e intollerabile interruzione, che merita delle spiegazioni ufficiali da parte di Tim, oltre che l’erogazione di giusti indennizzi per il grave disagio occorso. I cittadini colpiti dai disservizi causati dai guasti alla rete Tim possono rivolgersi all’associazione Codici, contattando lo Sportello di Ramacca all’indirizzo mail codici.ramacca@codici.org oppure rivolgendosi allo Sportello Nazionale all’indirizzo mail segreteria.sportello@codici.org o al numero telefonico 06.55.71.996.