Guida alle migliori granite di Catania e dintorni, l'iniziativa di @Cataniadamangiare

La community della pagina IG @Cataniadamangiare ha lanciato l'iniziativa della "Guida alle migliori granite di Catania e dintorni". Un progetto per promuovere le eccellenze locali e il gusto autentico della granita in città e dintorni (provincia esclusa). Attraverso un sondaggio, sono stati selezionati più di 20 locali dove i consumatori (utenti della pagina Instagram) avranno la possibilità di diventare "giudici" e votare le granite in base ai propri gusti personali. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di valorizzare le eccellenze del territorio di Catania, la granita in questo caso, un vero e proprio simbolo della tradizione culinaria nostrana. I gusti più scelti, come cioccolato, pistacchio e mandorla, saranno testati dai giudici che esprimeranno un voto da due a cinque per ogni gusto provato. Inoltre, verrà provato un gusto alla frutta, scelto in base all'offerta del locale, e la brioche, che non può mancare quando si mangia una buona granita.

Una volta che tutti i locali selezionati saranno visitati e le granite valutate, verrà realizzata una guida da consumatori paganti che elencherà le granite che hanno ottenuto i punteggi più alti. La peculiarità di questa guida sarà che i giudici sono i consumatori stessi, che pagano per le granite e valutano la loro esperienza in base al proprio gusto personale. "Questo approccio non pretende di essere esperto, ma mira a offrire una prospettiva autentica e coinvolgente per consigliare i lettori sulla scelta delle migliori granite della zona: una risorsa preziosa per i residenti e i turisti desiderosi di scoprire le autentiche delizie di Catania - spiegano gli organizzatori - Questa iniziativa, oltre a promuovere le eccellenze locali, mira a sottolineare l'impegno e la passione delle attività che si distinguono per la loro dedizione nella preparazione di granite di alta qualità, un omaggio alla tradizione culinaria siciliana e alla ricchezza del nostro territorio". Per partecipare come “giudice" in questa gustosa iniziativa e scoprire l'evoluzione della guida, è possibile visitare la pagina Instagram "Catania da mangiare" dove verrano pubblicati gli aggiornamenti sulla selezione delle migliori granite.