Helbiz lancia la Serie B 22/23: la catanese Chiara Giuffrida è il volto nuovo

La catanese Chiara Giuffrida è il nuovo volto di Helbiz Live, la nuova piattaforma streaming online per seguire il campionato di calcio di Serie B. Ventiseienne di origine catanese, si è laureata in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica di Milano e fin da subito ha iniziato a lavorare per tv e radio nel settore sportivo.

La passione per il calcio le appartiene da quando era bambina e non l’ha mai abbandonata, dai tempi in cui il padre la portava allo stadio a vedere le partite del Catania. Ha lavorato per Sportitalia, per TopCalcio24, fino a Radio Nerazzurra per l’Inter. Ha debuttato anche nel mondo televisivo con il reality 'Milano Models' su Class Tv nel 2013; 'Miss Italia' su La 7 nel 2015 e poi 'Colorado' su Italia 1, 'Avanti un altro' e 'Tiki Taka' su Canale 5.

La sua grinta e l’amore per il calcio, la rendono la ragazza perfetta per rappresentare il mondo di Helbiz Live e il Campionato di B. Ogni settimana, a partire da metà agosto, Chiara guiderà gli abbonati di Helbiz Live attraverso le giornate del Campionato e lo sviluppo della stagione, intrattenendo ed informando il pubblico, coinvolgendo i protagonisti di un Campionato di Serie BKT incredibile e mai visto prima.