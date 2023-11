Il giovane pianista catanese Fulvio Nicolosi si classifica terzo al prestigioso Premio Venezia

Sono i più talentuosi laureati dei Conservatori italiani, i giovani pianisti che ogni anno competono per aggiudicarsi il podio del prestigioso Premio Venezia, quest’anno tenuto dal 27 ottobre all'1 novembre 2023. Durante questa edizione i partecipanti erano 51, giovanissimi e freschi di diploma in conservatorio. Hanno condiviso oltre al palcoscenico, tensioni e grandi emozioni. Il catanese Fulvio Nicolosi ha superato eccellentemente le varie prove, dai 51 pianisti ai 12 concorrenti, fino ai 5 semifinalisti, calcando il palco de La Fenice a soli 20 anni con apprezzamenti da parte della giuria e del pubblico presente in sala, anche per il senso di appartenenza mostrato nei confronti della musica belliniana che ha avuto l’onore di portare su un palcoscenico tanto ambito.

Tra i premiati, Nicolosi è stato l’unico siciliano sul podio della 39° edizione aggiudicandosi il terzo posto e portando nella sua città non solo il prestigio ma anche numerosi premi e borse di studio, oltre che la targa dal Teatro La Fenice e del Sindaco di Venezia. Nicolosi ha concluso a Catania il Triennio Accademico di Primo Livello nella classe di Epifanio Comis, laureandosi con il massimo dei voti e la Menzione d'Onore "Per l'eccellente caratura esecutiva e interpretativa, per la lucidità nella ricerca di suoni e colori, per la tecnica ragguardevole [...]".

Attualmente è seguito dal Maestro Massimo Spada, frequentando l’ultimo anno del Biennio accademico di II livello ad indirizzo concertistico, presso il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia. Una carriera tutta in ascesa per il giovanissimo pianista catanese, che raggiunge questo significativo traguardo non come un punto d’arrivo ma come una pietra miliare che segna la direzione ed anticipa l’avvenire.