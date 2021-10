Il Policlinico assume: si cercano 60 medici, 108 infermieri e 122 Oss

Saranno in totale 271 le nuove assunzioni che rafforzeranno il personale medico e del comparto dell’azienda ospedaliero universitario “G. Rodolico – San Marco” di Catania.

In particolare si tratta di 60 posti per medici, 108 per infermieri, 122 per Operatori Socio Sanitari e 10 di collaboratore amministrativo che andranno così ad incrementare l'attuale organico. Il via libera arriva dopo la definitiva rideterminazione della dotazione organica e del piano triennale dei fabbisogni del personale aziendale per il triennio 2021-2023.

I bandi - come recita una nota dell'azienda - per il reclutamento delle nuove risorse verranno pubblicati il prima possibile e le procedure concorsuali saranno espletate in breve

tempo. "Si tratta di un provvedimento molto importante sotto vari aspetti - prosegue la nota -: per l’utenza che potrà usufruire di servizi sempre più puntuali e di qualità, per l’azienda ospedaliero universitaria poiché darà una boccata d’ossigeno al proprio personale mettendolo nelle condizioni migliori per soddisfare le esigenze di assistenza e cura dei pazienti

e per la cittadinanza perché verrà offerta un’importante opportunità lavorativa a tanti giovani in attesa di un'occupazione stimolante e stabile".