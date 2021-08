Incendi, ancora allerta rossa su Catania

Migliora la situazione in Sicilia dove comunque l'allerta per il rischio incendi resta alta anche per la giornata di domani, sabato 14 agosto. La Protezione civile ha diffuso un livello di allerta rossa per le province di Caltanissetta, Enna e Catania; arancione per tutte le altre province. Ancora bollino rosso su Palermo per il rischio ondate di calore, con temperature percepite fino a 36 gradi. Nella giornata odierna diversi gli incendi che hanno colpito il territorio etneo: a Belpasso in fiamme il bosco del Monte San Leo, a Mineo i roghi hanno lambito la struttura dell'ex Cara e anche a Calatabiano si è reso necessario l'intervento dei soccoritori nella zona San Marco.