"Speciale Tg1" dedica una puntata all'istituto penitenziario minorile di Acireale

La fortunata serie tv “Mare Fuori” ha esplorato con il linguaggio della finzione il mondo della devianza giovanile ambientando il suo racconto in un carcere minorile. Ma è possibile il recupero dei minorenni che hanno commesso reati? "Speciale Tg1", in onda domenica 25 giugno alle 23 e 30 su Rai 1, è entrato nell’Ipm di Acireale, una struttura carceraria dove direttrice e comandante della polizia penitenziaria fanno il possibile - proprio come in Mare Fuori - per rispettare il principio costituzionale della pena finalizzata al recupero del detenuto. Il contesto in cui si muove il reportage è quello di Catania, la città “Sotto il vulcano” dove un adolescente su quattro non rispetta gli obblighi scolastici e formativi. Povertà educativa e devianza giovanile marciano di pari passo perché alle pendici dell’Etna la dispersione scolastica si concentra in particolar modo nelle aree controllate dalla criminalità organizzata dove gli adolescenti a spasso diventano manovalanza per pratiche illecite, in particolar modo spaccio di stupefacenti.

Il reportage di Alessandro Gaeta per Speciale Tg1 racconta la storia di Giuseppe ,che ha trascorso un periodo di detenzione nell’Istituto Penale Minorile di Acireale, e quella di Siria, coinvolta dai genitori in un traffico di stupefacenti che su ordine del giudice è stata collocata in casa-famiglia. Grazie all’attivismo del presidente del Tribunale per i Minorenni, Catania è in prima linea nel contrasto a devianza e dispersione scolastica. Presso la Prefettura è stato attivato un Osservatorio a cui partecipano, tra gli altri, operatori del diritto e delle forze dell’ordine e i sociologi dell’Università di Catania. Purtroppo, la città etnea è diventata anche incubatrice di fenomeni di subcultura mafiosa come quella del cantante trap Niko Pandetta, nipote di un boss al 41 bis e adesso anche lui in carcere che con i suoi brani - visualizzati su internet da decine di milioni di utenti - esalta le attività criminali e sbeffeggia le forze dell’ordine. Il reportage "Sotto il vulcano" è di Alessandro Gaeta, montagio di Marco Di Luise. Ricerche Giovanna Crispino.