Jerry Calà, parla il medico che lo ha operato: "Ha avuto un infarto acuto"

Jerry Calà si sta riprendendo dopo l'infarto avuto qualche giorno fa mentre si trovava a Napoli per girare un film. Carlo Briguori, responsabile della cardiologia interventistica della clinica Mediterranea di Napoli, è intervenuto a Pomeriggio Cinque per dare aggiornamenti sulle condizioni dell'attore.

"Calà sta bene per fortuna. Il 118 l’ha portato con emergenza per infarto acuto, si trovava in un albergo qui vicino e nel giro di cinque minuti è arrivato qui". Il chirurgo ha, inoltre, dichiarato: "Abbiamo riaperto l’arteria chiusa e ristabilito il flusso del sangue in modo tale da prevenire danni irreversibili al cuore”.