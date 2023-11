Al Centro Zō anteprima nazionale del film "Jihad-Nuova Vita"

Fantasia e realtà si incontrano nel nuovo film del regista catanese Nino Giuffrida che, in-sieme a Claudio Melchiorre e Laura Bassi, si è occupato anche della sceneggiatura di “Jihad - Nuova Vita”, ispirato ai romanzi di Art Mc Loud. Scritto mesi fa, prima che il mondo fosse sconvolto da questo ulteriore conflitto che coin-volge la Striscia di Gaza, il film racconta la storia della famiglia Dabbous, siriana di Aleppo, che appartiene al ceto medio alto della città. Il capofamiglia è un medico, amico del regime e ben voluto. Per una semplice battuta, la vita dei Dabbous cambia radicalmente. Nel frattempo l’Isis sferra un’offensiva contro Aleppo e, nella confusione che segue, Rashid riesce a riunire i figli e, a prezzo di tutti i loro averi, raggiunge il Cairo. I figli maschi però decidono di non seguire più il padre e le sorelle. I due ragazzi tornano indietro, verso Aleppo e l’arruolamento nelle milizie nere. Uno di loro, Abdul - interpretato da Fabio Boga - darà il via alla “sua” Jihad. Prodotto da Orange Animation in coproduzione con la Cinematografica Light Service e con il patrocinio del Comune di Catania-Film Commision Catania, il film verrà presentato in anteprima nazionale all’interno del Catania Film Fest: l’appuntamento è per giovedì 16 novembre alle ore 18 e 30 presso il Centro Z?, alla presenza del regista e di parte del cast. Tra gli attori protagonisti presenti all'anteprima ci saranno Fabio Boga, Ornella Brunetto che ha curato anche le musiche, Emanuele Scammacca, Turi Giuffrida, Giuseppe Casti-glia, Giovanni Anzalone, Anna Passanisi e Ada Salomone. Tante le zone della provincia catanese che nelle varie settimane di riprese sono state tra-sformate in un ottimo set, “a riprova - dice Nino Giuffrida che dell’opera è anche produtto-re - che la nostra terra si presta benissimo come set naturale”.