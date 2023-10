Joey e Rina concorrono per la finale di "Tu Si Que Vales": "Abbiamo fatto ballare tutta la giuria, per noi un sogno"

Joey e Rina, coppia anche nella vita, sono stati tra i protagonisti della puntata di sabato scorso di "Tu Si Que Vales". I ballerini e coreografi di Ramacca, al secolo Joey Di Stefano e Rina Diliberto, con una scuola di ballo a San Gregorio, si sono esibiti nel talent show di Canale5 e, dopo la performance, hanno convinto i giudici a ballare con loro. Hanno ballato sulle note di “Bellissima” che li ha portati al successo su Youtube, Instagram e Tik Tok e poi anche sulle note di “Mon amour” e “Disco paradise”. Hanno fatto ballare Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Passi semplici che riescono a far ballare tutti. Dopo l'esibizione, anche un momento emozionante per Joey che ha voluto abbracciare Gerry Scotti e poi si è commosso. "Per lui era davvero importante venire qui", ha dichiarato la moglie. "Da tanto tempo aspettavamo questo momento - ha dichiarato Joey a CataniaToday - Per noi è stato un sogno che si è avverato, ballare davanti ai giudici e averli anche fatti ballare. Stiamo concorrendo per la finale sperando che il sogno continui. Intanto ci gustiamo ancora il ricordo di questa bellisima esibizione e speriamo che questo sogno abbia un lieto fine".

