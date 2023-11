Joey e Rina, da TikTok a Real Time: in arrivo un programma tutto loro

Prima Tik Tok e poi "Tu si que vales" e "Stasera C’è Cattelan". Adesso anche un programma tutto loro su Real Time. Non si arresta il successo di Joey Di Stefano e Rina Diliberto, meglio conosciuti come Joey e Rina, i ballerini conosciuti per le loro coreografie divenute virali sui social. Sono compagni nella vita e nel ballo: 41 anni lui, 37 lei e due figli. La loro è una "social dance" che parte dalle piazze, coinvolgendo persone di tutte le età con coreografie semplici da eseguire basate sulle hit del momento. A dicembre su Real Time arriverà "Tutti in Pista con Joey & Rina". Ai telespettatori, il 5 dicembre prossimo in seconda serata, apriranno le porte della loro scuola di ballo del duo che si trova a San Gregorio di Catania. Uno speciale che potrebbe diventare una serie vera e propria in caso di esito positivo.