L'artista catanese Noelle alla prossima edizione di Sanremo Giovani

Oggi è uscito il secondo singolo dell'artista catanese Noelle. La cantante, originaria di Paternò, dopo il primo successo del singolo Indie "Pianure" presenta “Sicuro non lo sai" canzone che ti trascina in mezzo ai dubbi e alle emozioni degli amori non ricambiati. Il testo parla in prima persona di tutte quelle cose che vorresti dire quando sei innamorato di qualcuno ma non ne trovi il coraggio e speri che l’altra persona se ne renda conto da sola. L’ispirazione di questa canzone nasce da una playlist creata dall’artista, il ritornello infatti è formato da tutti i titoli presenti all’interno, che sono tutte quelle canzoni che dedicheresti a una tua cotta. Una produzione della piccola etichetta catanese Roccascina Audio Produzioni con la produzione artistica di Marco Di Dio e la segreteria di produzione dell'artista Cristina Russo, che hanno portato Noelle ad essere presentata alla prossima edizione di Saremo Giovani.