L’attrice catanese Egle Doria nel cast de "La stoccata vincente"

L’attrice catanese Egle Doria veste i panni di Patrizia, la madre di Paolo Pizzo, nel film tv “La stoccata vincente” prodotto da Gloria Giorgianni, Anele e Rai Fiction - in programma in prima tv domenica 24 settembre in prima serata su Rai 1 - che racconta la straordinaria storia del campione mondiale di scherma: una storia esemplare di sport e riscatto, tenacia e determinazione.

"Sono orgogliosa di essere nel cast di questo film che racconta una storia siciliana al di fuori dai soliti schemi, una rivincita tutta catanese, che restituisce anche immagini straordinarie di Catania e della nostra potente ‘muntagna'. Un piccolo ma delicato ruolo che mi ha dato la possibilità e la responsabilità di vivere con rispetto e discrezione le emozioni della dolcissima Patrizia, madre di Paolo Pizzo, che ho anche incontrato sul set - racconta Egle Doria - Una figura presente, accudente, che accompagna il figlio in una battaglia così dura, spesso anche solo con la forza dello sguardo".

Paolo Pizzo, due volte campione del mondo nella specialità della spada, da bambino ha infatti dovuto affrontare la sfida più importante della sua vita, lottare contro un tumore al cervello che sembrava invincibile. Una battaglia vinta grazie anche all’appoggio e all’amore incondizionato della famiglia e soprattutto del padre, vero coach di vita oltre che suo primo insegnante di scherma.

"È stato bello lavorare con compagni artisticamente e umanamente generosi come Flavio Insinna e Alessio Vassallo e con il piccolo grande Samuele Carrino, un talento unico di cui sono certa sentiremo molto parlare in futuro. Ringrazio Nicola Campiotti, regista brillante e appassionato - prosegue Egle Doria -, per avermi dato la possibilità di essere dentro questa storia catanese che è perfettamente coerente alle scelte artistiche che ho fatto anche in teatro, dove spesso abbiamo raccontato storie esemplari legate alla nostra città. Anche per questo spero questo film possa avere molti spettatori soprattutto tra gli adolescenti, affinché comprendano come dedicarsi a coltivare un talento, una vocazione, una passione come lo sport, o come nel mio caso l’arte, renda migliore la vita. Il vissuto di Paolo e della sua famiglia è davvero di ispirazione: un modello per continuare a credere in se stessi, per fidarsi dei maestri se si ha la fortuna di incontrarli, e per affidarsi all’amore di chi ti sa accogliere e ti aiuta a seguire la tua strada".

“La stoccata vincente” è liberamente ispirato all’omonimo libro pubblicato da Sperling & Kupfer. La sceneggiatura e scritto da Marco Videtta con la consulenza dello stesso Paolo Pizzo e del giornalista sportivo Maurizio Nicita, autore del libro. Il progetto è stato realizzato con il sostegno della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission e del Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia, con il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani, del CONI, della Federazione Italiana Scherma e dell’Aeronautica Militare.