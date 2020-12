L’iconico truck Coca-Cola attraversa la Sicilia

L’iconico truck Coca-Cola è arrivato a Catania. Oggi e domani venerdì 18 dicembre attraverserà tutta la Sicilia, per donare a tutti, anche se a distanza, un momento di gioia: per raggiungere il maggior numero di persone rispettando le attuali limitazioni, il truck infatti attraverserà le città senza sostare per evitare assembramenti. Oggi giovedì 17 il truck porterà lo spirito e l’atmosfera del Natale a Messina, diffondendo le più belle canzoni natalizie e il suo percorso toccherà Catania e Palermo, passando per Bagheria, Villabate, Mondello e Capaci. L’iniziativa rientra nella campagna di Coca-Cola “A Natale, regala qualcosa che solo tu puoi donare”, che vuole incoraggiare le persone a esserci per gli altri come mai prima. Per il quarto anno consecutivo, Coca-Cola è al fianco di Banco Alimentare per aiutare chi ha più bisogno, con un progetto che permetterà di raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti[2]. Coca-Cola ha sostenuto Banco Alimentare anche in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare con un importante supporto logistico che ha visto protagonista proprio il truck Coca-Cola, che ha affiancato i mezzi che Banco Alimentare ha utilizzato per trasportare i generi alimentari. “La partnership con Coca Cola è consolidata da anni e sappiamo di poter sempre contare sul loro sostegno” - afferma Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. – “Sarà un Natale diverso dal solito e anche la Colletta Alimentare si è svolta con modalità differenti, per ragioni di sicurezza. Lo spirito però è lo stesso di sempre, anzi rafforzato dalla consapevolezza che in questo momento complicato è indispensabile essere uniti nella solidarietà per riuscire a stare accanto a chi ha bisogno.” Per permettere a tutti di donare e fare qualcosa per gli altri, quest’anno il Coca-Cola Christmas Market vive su Amazon.it dove è possibile acquistare tre tipologie di Coca-Cola Christmas Box in edizione limitata e donare ulteriori pasti alle persone in difficoltà. Anche in Autogrill è possibile sostenere Banco Alimentare: per ogni Menu Pausa Perfetta verrà infatti donato un pasto equivalente.[3] “Quest’anno abbiamo imparato l’importanza di stare vicini anche quando siamo distanti” - dichiara Giuliana Mantovano, Direttore Marketing di Coca-Cola Italia - “A Natale diventa ancora più importante e ogni piccolo gesto di condivisione assume un valore speciale. Per questo Coca-Cola invita tutti a donare, riscoprendo l’importanza della solidarietà e il piacere di compiere gesti di generosità, come mai prima.” A raccontare al meglio lo spirito della campagna “A Natale, invita a regalare qualcosa che solo tu puoi donare”, il tradizionale ed emozionante spot Coca-Cola di Natale che incoraggia le persone a esserci per gli altri come mai prima.