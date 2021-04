L’imprenditore Angelo Di Martino nominato Cavaliere per meriti lavorativi e umanitari

L’Ambasciatore at large della Liberia in Italia, Riccardo Milici, ha conferito il titolo di “Cavaliere per meriti lavorativi e umanitari“ all'imprenditore Angelo Di Martino, fondatore della Fratelli Di Martino, azienda catanese leader nel settore della logistica e dei trasporti. La prestigiosa onorificenza internazionale è stata assegnata al cavaliere Di Martino, che ricopre anche la carica di vicepresidente vicario di Confindustria Catania, quale riconoscimento della grande umanità e professionalità che hanno contraddistinto negli anni la sua attività imprenditoriale.