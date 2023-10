La battaglia degli arancini, l'ultimo turno degli ottavi di finale: gli 8 locali rimasti in gara

Lo scorso sabato, presso l'Ikebana, si è svolto l’ultimo turno degli ottavi di finale del torneo “La battaglia degli arancini” promosso dalla community della pagina IG @cataniadamangiare che, attraverso un sondaggio social, ha individuato 24 locali dove poter mangiare i migliori arancini al sugo di Catania. La giuria è composta da semplici consumatori paganti, che seguono la pagina social di @cataniadamangiare, che attraverso gli assaggi degli arancini in gara (assaggi che avvengono senza conoscere il locale di provenienza) decreta quali mandare avanti nella gara.

Si tratta di una libera iniziativa da parte degli stessi consumatori, non vi è nessun accordo con i locali in gara e i giudizi espressi sono privi di qualsiasi vincolo. Gli arancini vengono regolarmente acquistati e consumati ancora caldi dai partecipanti in qualità di “giudici”, in un clima conviviale.

Siamo giunti al termine degli ottavi di finale che ha visto contrapposte le “teste di serie”, arancini famosi per storicità, sentimento popolare, notorietà. Dopo la fase iniziale e le eliminatorie, sono rimasti solo 8 arancini in gara che si affronteranno ai quarti di finale: Caffè Europa, Cardì, Canusciuti, Caffè Diaz, Munnuarancino, I Giganti, Savia e Spinella. La corsa verso la finale di dicembre entra nel vivo: ne resterà soltanto uno!