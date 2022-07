Come cambia il mondo del lavoro e le opportunità del mercato immobiliare

Il mondo del lavoro è in perenne evoluzione ed i cambiamenti principali a cui tutti stiamo assistendo e che ci accompagneranno probabilmente ancora a lungo riguardano: la nascita di nuove professioni, una nuova concezione degli spazi fisici e un nuovo modo di intendere il concetto di produttività legato al benessere nei luoghi di lavoro.

I nuovi occupati dovranno necessariamente stare al passo con i tempi, adeguandosi ai progressi portati dall’intelligenza artificiale e dall’automazione.

Un cambiamento su scala globale

Il mercato del lavoro, per via dei suddetti aspetti, sta subendo un cambiamento su scala globale: da un lato stiamo assistendo alla nascita di nuove professioni dall’altro tante di queste stanno scomparendo, altre stanno subendo delle innovazioni epocali.



Le opportunità di Re/Max

Parlando di grandi innovazioni nel nostro territorio, oggi siamo con Saverio Franceschini, Broker di RE/MAX Platinum, non solo agenzia immobiliare ma occasione e opportunità di lavoro per chi desidera iniziare la propria carriera nel mercato immobiliare: "Siamo orgogliosi di avere l’opportunità di creare posti di lavoro in un territorio di cui conosciamo le difficoltà. Effettivamente definirci “agenzia immobiliare” non corrisponde perfettamente alla nostra Azienda. Le nostre sedi sono dei “Centri di Intermediazione immobiliare”, che hanno lo scopo di offrire servizi di alta qualità e professionalità ai nostri Clienti e strumenti all’avanguardia a supporto dei nostri affiliati. (Formazione; Marketing & Social; Supporto Tecnico, fiscale e Legale; Finanziario; Tecnologico).

Con la Platinum-Academy, la nostra scuola di formazione, i Consulenti RE/MAX Platinum hanno l’opportunità di implementare capacità tecniche, commerciali e l’inevitabile introduzione della tecnologia e di tutto ciò che è legato all’intelligenza artificiale, con massima attenzione al benessere delle persone.

Con il corso di avviamento alla professione, forniamo le basi per iniziare una carriera di successo nell’Immobiliare tramite un percorso step by step, con supporto sia teorico che pratico dei nostri Coach e Tutor. Nella delicata fase di avvio non lasciamo solo nessuno, evitando di mandare persone allo sbaraglio in un mercato così complesso come l’immobiliare. Successivamente alla fase di avvio vengono ulteriormente implementate le competenze con dei corsi di specializzazione, anche grazie a dei Master presso l’università SDA Bocconi di Milano. Questo ci ha consentito, in questi anni, di avviare carriere di grande successo.

La vostra offerta di lavoro è aperta solo a neofiti o anche ad agenti immobiliari con esperienza?

In realtà RE/MAX nasce soprattutto per gli agenti con esperienza. Dal 1973, data della Sua nascita negli Stati Uniti, è il gruppo immobiliare che attrae i migliori agenti immobiliari al mondo.

Anche noi operavamo, prima del 2012, con la nostra agenzia indipendente, non siamo nati dentro RE/MAX, dal 2006 al 2011 abbiamo lavorato da soli e per un periodo iniziale anche per franchising nazionali.

Conosciamo bene tutti i vantaggi e gli svantaggi di lavorare da soli e di operare con i classici gruppi.

Platinum nasce proprio da queste esperienze, con l’obiettivo di semplificare le attività meno remunerative ma comunque importanti, consentire all’Agente Immobiliare di mantenere la propria autonomia, indipendenza, visibilità, eliminando tutte le incombenze ed il rischio di impresa che rallentano il fulcro della nostra professione: conoscere persone ed ottenere la loro fiducia, offrendo i migliori servizi.

Su tutte le altre mansioni, quelle che si possono delegare, l’Agente viene supportato da uno staff di professionisti, velocizzando le compravendite e semplificando il lavoro e la vita del Consulente Immobiliare, ottenendo più compravendite e quindi ampliando il proprio giro d’affari, riuscendo ad offrire un servizio d’eccellenza ai propri Clienti. Inoltre, diversi dei nostri professionisti, hanno trasformato la loro professione di agente immobiliare in una vera e propria azienda costituendo dei Team… tuttavia, per illustrare gli innumerevoli vantaggi della nostra Azienda bisogna conoscersi.

SITO: www.remax.it/platinum

NUMERO TEELFONICO: 095. 741 02 71

EMAIL: platinum@remax.it