Arte e sport, concluso l'evento "Libertà in Corso"

Una domenica mattina all’insegna dell’arte e dello sport ha visto popolare Corso Martiri della Libertà, richiamando cittadini catanesi e residenti della zona nell'ambito dell'iniziativa "Libertà in Corso", organizzato dall’associazione "La Prima". Hanno partecipato anche il sindaco Enrico Trantino, l’assessore alle Politiche Giovanili Viviana Lombardo, la consigliera comunale Agata Scalia ed il presidente del I Municipio Francesco Bassini. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con l’accademia di Belle Arti di Catania, l’istituto artistico Emilio Greco ed il patrocinio del comune di Catania, uno straordinario momento di aggregazione che ha visto esibirsi giovani artisti per la realizzazione di estemporanee pittoriche. Durante la mattinata, allievi ed ex allievi dell’accademia di Belle Arti, coordinati dai professori Daniela Maria Costa e Alessandro De Filippo, hanno eseguito disegni e prodotto opere fotografiche. Ad aggiungersi al contest artistico è stata una rappresentanza di alunni dell’Istituto Artistico Emilio Greco supervisionati dalla Professoressa Michela Paolillo. La Professoressa Maria Donata Messina responsabile del contest artistico insieme al Presidente dell’Associazione "La Prima"m Paolo Fasanaro hanno premiato le migliori opere, donando ai vincitori un ingresso gratuito per ciascuno di loro al museo civico Castello Ursino, messo a disposizione dalla Direzione Cultura del Comune di Catania.

Contemporaneamente al contest artistico, si è svolto presso il campetto da basket comunale un torneo che ha visto coinvolte una decina di squadre. A tutti i partecipanti sono state regalate le magliette offerte dallo sponsor WeSport Catania. Il responsabile del torneo, Emmanuele Consoli, insieme al presidente Paolo Fasanaro hanno premiato la squadra vincitrice che oltre la coppa ha ricevuto cinque buoni da venti euro, spendibili presso il negozio Tenbai Store di Paternò, più borracce e completi sportivi offerti da Zaccà Sport. "È stata una giornata speciale, una zona centralissima di Catania, spesso poco frequentata, oggi è stata palcoscenico di momenti sportivi, culturali, artistici, ricreativi e di solidarietà. A pochi passi dalla stazione, con i tanti turisti che oggi percorrevano il corso, abbiamo mostrato quanto bella e viva sia la nostra città ed il nostro quartiere". E' quanto afferma il presidente di "La Prima", Paolo Fasanaro. "Ci tengo a ringraziare l’assessore alle politiche giovanili Viviana Lombardo - continua- che, attraverso una collaborazione attiva, ha dimostrato quanto questa amministrazione sia attenta e pronta ad accogliere iniziative e proposte di associazioni di quartiere come la nostra. Questa è solo la prima di tante iniziative che con l’associazione La Prima, che rappresento porteremo avanti nel pieno interesse della nostra città".