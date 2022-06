Lorenzo Fragola in lacrime dopo un attacco di panico

Occhi scavati e lucidi. Il respiro corto. Il cantante catanese Lorenzo Fragola ha pubblicato su TikTok un video subito dopo aver avuto un attacco di panico. "Questo video l’ho fatto subito dopo un attacco di panico alle 4 di notte. È un’esperienza terribile, ma volevo mostrarlo per dire a tutti quelli che soffrono che bisogna parlarne e farsi aiutare. È un disturbo e non c’è vergogna alcuna". E ha aggiunto in un commento: "Ragazzi è molto bello leggere i vostri messaggi le vostre storie. Era proprio quello che desideravo. Vi abbraccio tutti fortissimo".

Il video, in poco tempo, è diventato virale e non sono certo mancati i commenti di chi ha accusato il cantante di andare in cerca di visibilità. La sua risposta è stata: “Per tutti quelli che dicono pubblicità. Pensate veramente che pubblicherei una cosa così intima e a tratti imbarazzante per pubblicità? Ma meno male che i vostri figli sono una generazione migliore di voi".