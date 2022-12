Riparte la Maratona di Catania, prima e seconda tappa: Autovia Puglisi!

La quinta edizione della Maratona di Catania si svolgerà domenica 13 dicembre dalle ore 8:45 nel nuovo circuito che verrà testato quest’anno; la competizione infatti attraverserà anche la città: partenza e arrivo saranno sempre da Viale Kennedy e attraverso il lunghissimo litorale de La Playa si arriverà in Piazza Duomo per proseguire verso Via Etnea, Piazza Università, Piazza Stesicoro e Piazza Bellini. Rodato invece il luogo della consegna dei pettorali e delle maglie, appuntamento anche quest’anno in Viale Africa 206 angolo via Raffineria, presso Autovia Puglisi.

Il concessionario, rivenditore ufficiale a Catania di Renault e Dacia, in qualità di main sponsor dell’iniziativa, si occuperà infatti di consegnare agli oltre 1000 partecipanti il kit legato all’iscrizione, a partire da venerdì 10 dicembre dalle ore 16:00 alle 19:30, e sabato 11 dalle 9:00 alle 19:30, con ingresso da via Raffineria 7, sede dello showroom Dacia.

Autovia Puglisi accompagna la Maratona di Catania fin dal suo esordio nel 2018. E per dare una ulteriore spinta e sprint nel rispetto dell’ambiente la concessionaria Autovia Puglisi Renault e Dacia in questi ultimi giorni di frenetici preparativi, ha supportato l’organizzazione con una Renault Twingo elettrica e una Dacia Spring, garantendo il rispetto dell’ambiente cittadino e incarnando al meglio lo spirito ultimo dell’evento.