Lo stilista Marco Strano ospite alla Montenegro Fashion Week

E’ quell’inconfondibile tocco di sicilianità tra storia e modernità che lo stilista Marco Strano ha portato in passerella alla Montenegro Fashion Week, una tre giorni organizzata dalla Camera della Moda del Montenegro, all'interno del centro eventi Estate Knjaz e The Capital Plaza, che ha scelto proprio il fashion designer siciliano per rappresentare la moda italiana. Protagonisti indiscussi sono stati i tessuti raffinati in seta e organze, impreziositi da coralli, madre perle, pizzi e ricami a sottolineare con eleganza l’essenza della sicilianità, ma anche le maioliche di Caltagirone, i colori e i toni del mare, del sole e della terra quasi a voler ricreare simbolicamente quel ponte geografico e culturale che unisce i Paesi frontalieri del Mediterraneo.

“Questo invito è stato una piacevole sorpresa – ha commentato Marco Strano ieri ser margine del defilé– portare la mia collezione in un nuovo paese come il Montenegro è motivo di orgoglio per me. Poter far conoscere le nostre tradizioni sartoriali insieme alla capacità stilistica, attraverso i miei abiti, è davvero un passo interessante per la diffusione del Made in Sicily”.

Presenti all’evento personalità di spicco della politica nazionale, oltre imprenditori, influencer che hanno apprezzato lo stile e la creatività dello stilista siciliano. Con una ventina di abiti sposa, alta moda e couture, Marco Strano ha presentato una collezione d’archivio con le sue creazioni sartoriali iconiche: grande attenzione alle materie prime, rigorosamente Made in Italy, dalla seta pura di filiera controllata e garantita al cotone biologico dell'eco-couture, garantito dal marchio di tutela. Un segno distintivo sugli abiti da sposa sono le capsule di ricami unici al mondo, molti dei quali frutto della collaborazione con un ricamificio francese, che ha ripreso vecchi disegni e tecniche tradizionali. Ricami in paillettes, invece per gli abiti d’Alta Moda, che diventano tridimensionali o a reti. E non sono mancati neppure pezzi inediti della collezione 2024 che verrà presentata a Catania il prossimo gennaio, nell’evento catanese glamour tra i più attesi in Sicilia.

Un tradizionale appuntamento quello del Montenegro Fashion Week accompagnato quest’anno dalla campagna di sensibilizzazione dal titolo "Breast Cancer Fashion", (Moda contro il cancro al seno) con la partnership del Policlinico Natal, con un'ambasciatrice d’eccezione la stilista Verica Rako?evi?, tra le più note del panorama nazionale a rappresentare il messaggio per una maggiore consapevolezza delle donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del cancro al seno. Lo stesso Marco Strano è da sempre sensibile ai temi della prevenzione, al fianco dell’associazione italiana ACTO attraverso il comitato siciliano con cui ha realizzato una collezione di turbanti immaginati come “un oggetto di moda e alla moda”, non più un semplice copricapo, utilizzato spesso per nascondere, ma come accessorio facile da indossare, versatile, confortevole, declinato in tessuti pregiati e con dettagli di pietre gioiello e piume, che completa, arricchisce e libera la paura della diversità.