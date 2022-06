Marella Ferrera per Paola Lenti alla Milano Design Week

La stilista Marella Ferrera rinnova anche quest’anno la sua collaborazione con la designer Paola Lenti alla Settimana Internazionale del Design di Milano in programma fino al 12 giugno. La couturier arricchisce di nuove geometrie i piani in Gres decorati a volte in maniera astratta, a volte a righe o pois, resi brillanti dall’invetriatura che dona trasparenza e luminosità e le nuove serie di tavolini Millerighe, Pois e Frammenti, materiale questo da poter essere utilizzato anche come rivestimento decorativo a parete.

Sciara, progetto sulla pietra lavica invetriata giunto al suo settimo anno di vita, si riconferma sotto forma di giardino verticale e di lunghi tavoli che si immergono in una natura incontaminata. La Tenda-Couture con oltre diecimila abbinamenti di piccole tessere costituite da elementi in tessuto, tagliati a mano e sovrapposti gli uni agli altri, di colori e texture diverse, avvolge le “creature” dei designer brasiliani Fernando e Humberto Campana.

Isole di marmo come quadri della natura racchiudono il linguaggio di antichi fossili. L’intesa con Paola Lenti si riconferma nel suo alto profilo creativo e nell’esperienza reciproca di una vita sempre alla ricerca della bellezza in tutte le sue armonie.