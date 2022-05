rmai ci siamo: nei prossimi giorni scadono alcune delle restrizioni ancora in vigore in Italia per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19. Dal green pass alle mascherine, passando per i vaccini, ecco quali sono tutte le prossime tappe, con le date verso l'uscita dall'emergenza. Da mercoledì 1° giugno non sarà più necessario presentare il green pass per entrare in Italia: dcade, infatti, l'ordinanza del ministero della Salute che lo scorso 28 aprile aveva prolungato fino al 31 maggio l'obbligo della certificazione verde per l'ingresso nel nostro Paese, sia per i turisti che per gli italiani. La misura, ha fatto sapere il ministero, non verrà prorogata. Il green pass per entrare in Italia - che poteva essere ottenuto tramite vaccinazione, guarigione o tampone negativo - è una delle ultime limitazioni legate al covid, dopo l'addio al certificato verde praticamente dappertutto dallo scorso primo maggio.

Mascherine, green pass e obbligo vaccinale: la svolta del 1° e 15 giugno 2022

Nella stessa data era stata eliminata anche la compilazione del "passenger locator form", il modulo utilizzato dalle autorità sanitarie per i viaggi. La maggioranza dei Paesi Ue ha ormai eliminato le restrizioni anti-covid, mentre il certificato covid digitale è ancora obbligatorio per entrare in Germania, Francia, Spagna, Portogallo. In Italia, la certificazione verde (rafforzata) resta obbligatoria per il personale medico e del comparto sanità: per questo settore vale infatti l'obbligo di vaccinazione, pena la sospensione dal lavoro e dallo stipendio.

E veniamo alla data del 15 giugno, quando l'Italia - salvo un'eventuale proroga della misura - potrebbe dire ufficialmente addio alle mascherine anche sui mezzi pubblici e in quei luoghi al chiuso dove sono rimaste ancora obbligatorie. Fino a quella data c'è l'obbligo di utilizzare la mascherina Ffp2 su tutti i mezzi di trasporto pubblici, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso (teatri, cinema e sale da concerto), per gli eventi e le competizioni sportive (sempre al chiuso). Si discute della possibilità di mantenere le mascherine oltre il 15 giugno sui mezzi a lunga percorrenza. Le mascherine continueranno ad essere obbligatorie a scuola anche dopo il 15 giugno e per tutto l'anno scolastico, compresi gli esami di terza media e maturità.

Mercoledì 15 giugno viene meno anche l'obbligo vaccinale per gli over 50, le forze dell'ordine e i lavoratori delle scuole. Il 31 agosto, poi, scade il provvedimento che regola lo smart working per i lavoratori del settore privato. Infine, il 31 dicembre 2022 scade l'obbligo vaccinale - e quindi di super green pass - per gli operatori sanitari e i lavoratori di ospedali e Rsa.

Fonte: Today.it