Chiara Ferragni a Catania per partecipare al matrimonio di Diletta Leotta

Cominciano ad arrivare gli ospiti di Diletta Leotta che, domani sabato 22 giugno, si sposerà con Loris Karius nell'isola di Vulcano. Grande festa attesa presso il noto hotel Therasia. In programma anche uno spettacolo musicale che vedrà protagonista l'amica Elodie, in veste anche di damigella. Fra gli ospiti, attesi dirigenti e colleghi di Dazn e Sky Sport. Eleonora Berlusconi, che dovrebbe essere testimone della sposa, Luca Argentero, Claudio Marchisio. E poi lei, l'influencer per eccellenza. Chiara Ferragni ha fatto scalo a Catania, come si vede dalle foto pubblicate su Instagram, per raggiungere la location del matrimonio tanto atteso. Un viaggio in completa solitudine, senza i figli Leone e Vittoria, e da single.