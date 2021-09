Matrimonio di Miriam Leone: il sì a Scicli, la cerimonia nel Castello di Donnafugata e poi tutti in spiaggia

Si è concluso sulla spiaggia di Sampieri, il matrimonio di Miriam Leone e Paolo Carullo. Poche ore dopo il sì e la festa a Donnafugata, la ex Miss Italia e attrice acese, con amici e parenti, si è goduta una giornata al mare.

La cerimonia si è tenuta sabato 18 settembre nel Santuario di Santa Maria La Nova a Scicli. Una cerimonia tradizionale e un'atmosfera elegante. Lei con un lungo e meraviglioso velo bianco, abito in pizzo Dior. Lui in completo scuro. E per la sera, un cambio look per la sposa con un abito sempre in pizzo, più corto, e scollo a cuore.

Suggestiva anche l'atmosfera che è riuscita a creare il wedding director Andrea Perra. Tra fiori, candele, luci e qualche scritt al neon rosa fluo. “Love” e “Nimaritamu”. Come si vede dai vari scatti condivisi sui social dagli stessi invitati. C’erano, infatti, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro (foto sotto), il regista Stefano Sardo, il produttore cinematografico della Indigo film Nicola Giuliano assieme alla moglie Ludovica Rampoldi, sceneggiatrice. E poi l’attrice Nicole Grimaudo e l’ex viceministro del lavoro Michel Martone.