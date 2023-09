Mick Jagger in vacanza a Catania

Il cantante dei Rolling Stone Mick Jagger ha postato su X, ex Twitter, quattro foto di lui in vacanza in Sicilia, precisamente a Catania. "Mi sono divertito a passare un po' di tempo in Italia recentemente". Le foto lo ritraggono davanti a un murale vicino a dei motorini, all'interno di un locale con alle spalle una locandina, una all'interno di una grotta e una con lo sfondo del museo Civico di Catania 'Castello Ursino'.