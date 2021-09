Aci Sant'Antonio, inaugurato "Midgar", il museo del videogioco

Giuseppe Bordonaro, in arte Shura, è l'ideatore del progetto che ha portato alla creazione del Museo

Un grande studio storico ed una passione che vanta più di 20 anni: c'è questo alla base del Museo del videogioco "Midgar" di Aci Sant'Antonio, al civico 29 di via Vittorio Emanuele. Inaugurato alla presenza del Sindaco, Santo Caruso, si basa sul concetto che il videogioco è ormai entrato tra le forme d'Arte della cultura popolare mondiale, come ha spiegato Giuseppe Bordonaro, in arte Shura, ideatore del progetto che ha portato alla creazione del Museo: "L'obiettivo è quello di insegnare un po' del mio sapere attraverso il mio lavoro e i miei studi, organizzando fiere ed eventi della cultura popolare o semplicemente attraverso il nostro museo con dimostrazioni e visite guidate, e raccontare l'evoluzione storica del video gioco, quest' arte senza tempo, patrimonio culturale". Il Museo è aperto dal martedì alla domenica, dalle 17:00 alle 21:00