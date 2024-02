Il "Nautico" compie 150 anni, visita dell'ex alunno e ministro Musumeci

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha visitato stamani l’Istituto nautico Duca degli Abruzzi. Accanto alla dirigente scolastica Brigida Morsellino il ministro Musumeci ha tagliato il simbolico nastro che ha sancito l’inaugurazione della mostra fotografica per le Celebrazioni dei 150 anni dell’Istituto Duca degli Abruzzi.

Un secolo e mezzo di vita è un traguardo raggiunto finora da pochi istituti in tutta Italia. “Il nostro segreto - ha affermato Morsellino- è rinnovarsi, essere orgogliosi del nostro passato e affrontare con la giusta determinazione le sfide del futuro”.

“Per me è una grande emozione tornare nell’istituto dove ho trascorso alcuni importanti anni della mia giovinezza - ha sottolineato Musumeci - voglio ringraziare la preside Morsellino per aver consentito a questo ritorno soprattutto in un momento storico dove è importante stare accanto agli istituti che hanno il compito di formare le nuove leve, sia per i giovani che intendono navigare sia per le grandi specializzazioni, di cui ha bisogno il mercato del lavoro che ruota tra le filiere dell’economia del mare. C’è tanta necessità di competenze e abilità professionali visto che serve una nuova cultura del mare”.

Accompagnato dalla dirigente del Politecnico del Mare, il ministro ha potuto ammirare, insieme a tutti i presenti, l'esposizione, curata dal fotoreporter Davide Anastasi, che ripercorre un secolo e mezzo dell’istituto.

Sulle note dell’inno nazionale, cantato dal coro dell’istituto “Dante Aligheri”, il ministro Musumeci è stato accolto dagli studenti del Duca degli Abruzzi e dai cadetti dell’I.T.S. Academy di Catania. Accanto a lui, le autorità politiche, militari e sociali tra cui il sindaco Enrico Trantino, il presidente dell'ITS di Catania Antonio Scamardella, il provveditore agli Studi della provincia Emilio Grasso, il consigliere del ministro delle Politiche del Mare Ammiraglio Marchese e il comandante della Capitaneria di porto Fabrizio Coke.

Nel corso della conferenza la dirigente Morsellino ha nominato il ministro Nello Musumeci socio onorario del “Propeller Ports of Catania & Southeastern Sicily” e gli ha consegnato il primo crest dei 150 anni dell’Istituto Duca degli Abruzzi con il nuovo simbolo celebrativo della scuola.