MioDottore Awards, c'è anche un medico catanese tra i 43 premiati

Miodottore, leader nella prenotazione online di visite mediche, ha annunciato i nomi dei 43 medici italiani più apprezzati sulla piattaforma, selezionati per la loro professionalità, passione e dedizione al campo della medicina. Il premio ha evidenziato una distribuzione geografica dell'eccellenza medica, con il Lazio che si conferma come la regione con il più alto numero di medici premiati (25%). A pari merito in seconda posizione la Puglia e la Sicilia con 6 vincitori cada regione, al terzo posto si collocano la Sardegna e la Lombardia, con rispettivamente 4 premiati.

Nel Catanese, precisamente a Gravina, per il secondo anno consecutivo lo studio "La Mongolfiera", ha ricevuto il riconoscimento di avere nel proprio team la logopedista più apprezzata d'italia. Ad essere premiata, quest'anno, è la dottoressa Valeria Capizzi. L'anno precedente il riconoscimento era andato alla dottoressa Agata Gangemi. "Orgogliosi e pieni di gioia per aver mantenuto lo studio per due anni consecutivi a standard di altissimi livelli tali da aver ottenuto per due anni consecutivi il premio dal più grosso portale sanitario D'Europa. Si ringraziano di cuore pazienti e colleghi per la stima e la fiducia dimostrata", commentano.

La selezione dei vincitori dei Miodottore Awards avviene in tre fasi ben definite. Nella prima fase, i medici candidati vengono valutati in base ai giudizi dei loro pazienti, considerando criteri come la puntualità, l'attenzione al paziente e la qualità complessiva del servizio medico offerto. Successivamente, i professionisti delle stesse categorie di specializzazione dei candidati prendono parte al processo di selezione, valutando i colleghi nominati in base alla loro professionalità, esperienza e competenze cliniche. Infine, la selezione finale dei vincitori è determinata dal numero totale di opinioni positive raccolte tra gli utenti, dai voti dei colleghi della stessa specializzazione e dal contributo del medico alla risoluzione di dubbi o domande all'interno della sezione "Chiedi al Dottore". Questo processo garantisce un'equa valutazione delle competenze e del contributo dei professionisti alla comunità medica e ai pazienti.